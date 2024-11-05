11 شركة محلية وعالمية تفوز برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية

الرياض : البلاد

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فوز 11 شركة تعدين محلية وعالمية، برخص الكشف في 6 مواقع تعدينية بمناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، ضمن جولة المنافسات التعدينية، وفي إطار برنامج الاستكشاف المسرّع للثروات المعدنية غير المستغلة في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الجولة انتهت بفوز شركة وطنية، و5 تحالفات تضم 10 شركات محلية وعالمية، وتشمل فوز تحالف (شركة أي إن إس للاستشكاف، وشركة أوديسي ميتل ليمتد)؛ برخصة الكشف في موقع “أم قصر” بمنطقة الرياض، الذي يضم معادن الذهب، والفضة، والرصاص، والزنك، وفوز (شركة الذهب والمعادن المحدودة) برخصة الكشف في موقع “وادي دوش” بمنطقة عسير، ويشمل رواسب خام الذهب، والفضة، والنحاس، وتحالف (شركة أوكنق، وبرق السمان للتعدين) برخصة الكشف في موقع “شعيب مرقان” بمنطقة الرياض، ويحتوي على رواسب النحاس، والفضة، والذهب، إضافة إلى فوز تحالف (شركة ميتل بانك ليميتد، وشركة التعدين القابضة) برخصة الكشف في موقع “وادي الجونة” بمنطقة عسير، الذي يضم رواسب النحاس، والزنك، والفضة، والذهب، وتحالف (شركة رواكد، وشركة مشارف) برخصة الكشف في موقع “حزم شباط” بمنطقة عسير، ويضم رواسب الذهب، إلى جانب فوز تحالف بين (شركة مداد المنى للتعدين، وشركة تنكا ريسورسيز) برخصة الكشف في موقع “حويمضان” بمنطقة مكة المكرمة، ويضم رواسب الذهب.

وبلغ عدد العروض خلال منافسات الجولة 44 عرضًا؛ مقدمة من 22 شركة محلية ودولية، منها 10 شركات تشارك للمرة الأولى، وتم تقييمها وفقًا لأعلى المعايير التي تراعي جوانب الخبرات الفنية وبرامج العمل المقدمة، والالتزامات الاجتماعية والبيئية، وقد غطت الجولة 6 مواقع، بمساحة إجمالية تصل إلى 850 كيلومترًا مربعًا.

وتعهّدت الشركات الفائزة بالالتزام بصرف 75 مليون ريال سعودي على أعمال الاستكشاف، إضافة إلى 5 ملايين ريال التزمت الشركات بصرفها على تنمية المجتمعات المجاورة للمواقع التعدينية، والإسهام في توفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن في المناطق الأقل نموًا.

وشهدت الجولة حصول أربع شركات على رخص كشف للمرة الأولى، مما يُبرز جاذبية المملكة بصفتها وجهة استثمارية متميزة في قطاع التعدين، كما تعكس الجهود المبذولة لتوفير فرص نوعية للمستثمرين المحليين والدوليين في هذا القطاع الواعد، حيث أظهرت التراخيص الجديدة ثقة المستثمرين في لائحة الاستثمار التعديني الذي يطبّق أعلى معايير الشفافية، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

يُذكر أن الوزارة أعلنت شهر أكتوبر الماضي، المنافسة على 7 رخص للكشف التعديني عبر منصة “تعدين”، في منطقتي مكة المكرمة، والرياض، وتحتوي على مجموعة من المعادن الثمينة والأساسية مثل الذهب، والنحاس، والزنك، والرصاص، والفضة، حيث تنتهي فترة استقبال العروض الفنية لهذه الجولة بنهاية شهر نوفمبر الجاري.