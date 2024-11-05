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منظومة رقمية متطورة للقدية

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       5 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أبرمت شركة القدية للاستثمار وشركة جلوبانت، شراكة مُهمة تهدف إلى ترسيخ مكانة مدينة القدية؛ لتُصبح موطنًا لأكثر التجارب ابتكارًا وإثارةً وتنوعًا في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة والفنون، وأحد أكثر المراكز المتكاملة على مستوى العالم.

وكجزء من هذه الشراكة، ستعمل جلوبانت- وهي شركة رقمية محلية تركز على إعادة ابتكار الأعمال عبر حلول تقنية مبتكرة- مع شركة القدية للاستثمار على تطوير تجربة” الحياة الترفيهية المتكاملة” في مدينة القدية؛ وفق منظومة رقمية متطورة لتحويل تجربة التفاعل للزوار والمقيمين مع الأنشطة والعروض، وسوف يستفيد هذا النظام من تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتطوير واجهة سلسة؛ حيث يسمح للزوار بحجز تذاكر حضور الفعاليات، واكتشاف المغامرات الجديدة، والتفاعل مع المجتمع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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