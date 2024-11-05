منظومة رقمية متطورة للقدية

البلاد – الرياض

أبرمت شركة القدية للاستثمار وشركة جلوبانت، شراكة مُهمة تهدف إلى ترسيخ مكانة مدينة القدية؛ لتُصبح موطنًا لأكثر التجارب ابتكارًا وإثارةً وتنوعًا في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة والفنون، وأحد أكثر المراكز المتكاملة على مستوى العالم.

وكجزء من هذه الشراكة، ستعمل جلوبانت- وهي شركة رقمية محلية تركز على إعادة ابتكار الأعمال عبر حلول تقنية مبتكرة- مع شركة القدية للاستثمار على تطوير تجربة” الحياة الترفيهية المتكاملة” في مدينة القدية؛ وفق منظومة رقمية متطورة لتحويل تجربة التفاعل للزوار والمقيمين مع الأنشطة والعروض، وسوف يستفيد هذا النظام من تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتطوير واجهة سلسة؛ حيث يسمح للزوار بحجز تذاكر حضور الفعاليات، واكتشاف المغامرات الجديدة، والتفاعل مع المجتمع.