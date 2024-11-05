محافظ جدة يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج “لنبادر” وعدد من الجهات

جدة : واس

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج التطوع والشراكة المجتمعية “لنبادر” بمحافظة جدة، وتجمع جدة الصحي الأول، والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” تتضمن تقديم خدمة أسناني لمرضى الرعاية الصحية المنزلية، بحضور مدير فرع وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي، ورئيس التجمع الصحي الأول بجدة الدكتور عمرو الحبشي، ورئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية “نرعاك” عبير قباني, ورئيس برنامج لنبادر الدكتورة فاطمة ناغي.

وتهدف المذكرة إلى توفير رعاية منزلية شاملة ومتكاملة في طب الأسنان لتعزيز الراحة للمرضى من كبار السن، وتحسين جودة حياتهم بتوفير الرعاية لكافة الخدمات الصحية؛ بهدف تلبية احتياجات مرضى الرعاية المنزلية دون عناء الذهاب إلى عيادات الأسنان.

يُذكر أن خدمة أسناني المنزلية هي خدمة مجانية، حيث يزور أطباء الأسنان المؤهلون منازل المرضى؛ لتقديم الرعاية المنزلية لصحة الفم والأسنان اللازمة من خلال تجهيز فرق مخصصة مع معدات متطورة لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية وفعالة، وتشمل المعالجات المتنوعة مثل الحشوات، وجراحة الأسنان البسيطة، والمعالجة الجذرية، وتنظيف الأسنان، وذلك عبر سيارة مجهزة بأفضل الوسائل لتقديم الخدمة للمريض في منزله.