في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا

البلاد – العلا

يعود مهرجان شتاء طنطورة ليجمع الزوار من جديد خلال الشتاء، وذلك ابتداءً من الخميس 19 ديسمبر حتى السبت 11 يناير، مقدمًا لأبناء المملكة وضيوفها من شتى أرجاء العالم مزيجًا فاتنًا من التجارب المفعمة بالتاريخ العريق، والثقافة النابضة بالحياة.

وسُمي المهرجان تيمّنًا بالطنطورة، المزولة الشمسية الموجودة في بلدة العُلا القديمة، التي كانت تستخدم تاريخيًا لتحديد بداية موسم الزراعة الشتوية، ويشكل المهرجان أبرز المحطات في تقويم لحظات العُلا، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة التراثية والمغامرات المميزة والحفلات الموسيقية، فضلًا عن تجارب الطهي الفريدة، كل ذلك في قلب محيط العُلا الصحراوي الرائع.

ويسلط المهرجان الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المملكة؛ إذ يحتضن الأعمال الكلاسيكية والأمسيات الفنية، حيث ستقام أمسية فنية بأجواء تراثية تجمع أعذب الألحان مع الضيافة السعودية الأصيلة؛ احتفالًا بعام الإبل وغيرها الكثير، إضافة إلى تجربة السينما التقليدية والعرض المسرحي التفاعلي، حيث تندمج التفاصيل المسرحية الرائعة مع أجواء الأفلام بطريقة مذهلة، مما يعد عشاق السينما والأفلام بمتعة لا مثيل لها. بينما تأخذ تجربة “على خطى ابن بطوطة” الضيوف في رحلة استكشافية تسلط الضوء على الأهمية التاريخية للعُلا على طريق البخور القديم.

وتبلغ إثارة المهرجان قمتها مع احتفالات طنطورة بالبلدة القديمة، حيث تقام أروع العروض التقليدية، وورش العمل الإبداعية والحرف اليدوية، والعروض الفنية ورواية القصص وغيرها من الأنشطة، التي تحتفي بتاريخ العُلا العريق. كما يعود حفل شرفات طنطورة المنتظر ليحول شرفات المباني التراثية إلى مسارح نابضة بالحياة، تحتضن إبداعات فرق الأوركسترا السعودية والعربية في أجواءٍ لا تضاهى.