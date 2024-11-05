الرياضة في ثالث أيام بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس| سابالينكا تحجز مقعداً في نصف النهائي.. ومنافسات اليوم تشهد قمةً بين إيغا وجوف

الرياض – هاني البشر

استكملت الاثنين 4 نوفمبر 2024م، منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، التي تقام في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، وتستمر حتى 9 نوفمبر، بتنظيم الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة. وقصّت كل من (الأمريكية نيكول ميليشار-مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز) شريط مباريات فئة “الزوجي”، ضمن المجموعة “الخضراء”، إثر فوزهما على (التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند) بمجموعتين نظيفتين، كما تغلّبت كل من (شيه سي وي “تايبيه-الصين” والبلجيكية إليز ميرتينز) على (اللاتفية إيلينا أوستابينكو والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك) بمجموعتين مقابل لا شيء. وفي منافسات فئة “الفردي” تمكّنت الصينية شينغ كينوين من تحقيق فوزٍ صعبٍ على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا؛ بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة، ضمن مواجهات المجموعة “الأرجوانية” في مباراةٍ شهدت سجالاً كبيراً بين الطرفين، فيما دوّنت البيلاروسية أرينا سابالينكا انتصارها الثاني توالياً على حساب الإيطالية جاسمين باوليني، بمجموعتين دون رد؛ لتحسم تأهلها إلى الدور نصف النهائي. وعبّرت الصينية شينغ كينوين عن سعادتها بتحقيق الفوز الأول، مشيرةً إلى صعوبة مواجهتها أمام ريباكينا، وأن عدم استثمار الفرص، تسبب في فقدانِ المجموعة الثانية، مقدمةً شُكرها للجماهير الصينية، والتي كانت علامةً فارقةً في تدوينِ الانتصار، ومضاعفةِ الآمالِ بالتأهلِ إلى الدورِ المقبل من البطولة. وتتواصل اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م، مباريات فئة “الزوجي” في المجموعة “البيضاء”، إذ تواجه كل من (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف) نظيرتيهما (الإيطاليتين جاسمين باوليني وسارة إيراني)، وتقابل (الأمريكيتان كارولين دولهايد وديزيراي كراوتشيك) نظيرتيهما (ضد هاو- تشينغ تشان “تايبيه-الصين” والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا)، فيما تشهدُ فئة “الفردي” منافسةً شرسةً في المجموعة “البرتقالية”، تجمع البولندية إيغا شفيونتيك -المصنفة الثانية عالمياً-، ضد الأمريكية كوكو جوف، واللتان لم تخسرا أول مباراةٍ لهما، على أن تنازل الأمريكية جيسيكا بيجولا نظيرتها التشيكية باربورا كريتشيكوفا.