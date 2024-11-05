المرأه صحة و عافية

طريقة عمل فتة الحمص باللحم المفروم

نيفين عباسaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       5 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

هل فكرتِ في تحضير طبق مقبلات رائع ويصلح مع المشاوي بالتأكيد تلك الوصفة ستنال إعجابك

المقادير اللازمة

للحم
نصف كيلو لحم مفروم
بصلة مفرومة ناعم
ملح وفلفل وبهارات
ملعقة كبيرة صلصة اختياري
فلفل مفروم اختياري
زيت وزبدة

للحمص
عبوة حمص مسلوق
كوب طحينة
عصير 2 حبة ليمون
ملعقة صغيرة خل
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
ربع كوب ماء
ملح
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
زيت زيتون
خبز محمص

طريقة العمل

يشوح البصل علي النار في الزيت والزبدة حتي يصبح بني فاتح مائل للشفاف
يضاف له اللحم والفلفل والصلصة والبهارات والملح والفلفل ويقلب حتي ينضج
يرفع عن النار ويترك جانباً
في محضر الطعام يفرم الحمص مع الملح والخل وعصير الليمون والماء والثوم والكمون والكزبرة حتي ينعم تماماً
تضاف له الطحينة ويخفق
مع استمرار الخفق يضاف الزيت ونخفق حتي نحصل علي طحينة ناعمة
نضع طبقة من الخبز في طبق التقديم
ثم الطحينة
ثم في المنتصف اللحم
تزين بالخبز وشرائح الليمون وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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