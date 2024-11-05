طريقة عمل فتة الحمص باللحم المفروم

هل فكرتِ في تحضير طبق مقبلات رائع ويصلح مع المشاوي بالتأكيد تلك الوصفة ستنال إعجابك

المقادير اللازمة

للحم

نصف كيلو لحم مفروم

بصلة مفرومة ناعم

ملح وفلفل وبهارات

ملعقة كبيرة صلصة اختياري

فلفل مفروم اختياري

زيت وزبدة

للحمص

عبوة حمص مسلوق

كوب طحينة

عصير 2 حبة ليمون

ملعقة صغيرة خل

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ربع كوب ماء

ملح

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

زيت زيتون

خبز محمص

طريقة العمل

يشوح البصل علي النار في الزيت والزبدة حتي يصبح بني فاتح مائل للشفاف

يضاف له اللحم والفلفل والصلصة والبهارات والملح والفلفل ويقلب حتي ينضج

يرفع عن النار ويترك جانباً

في محضر الطعام يفرم الحمص مع الملح والخل وعصير الليمون والماء والثوم والكمون والكزبرة حتي ينعم تماماً

تضاف له الطحينة ويخفق

مع استمرار الخفق يضاف الزيت ونخفق حتي نحصل علي طحينة ناعمة

نضع طبقة من الخبز في طبق التقديم

ثم الطحينة

ثم في المنتصف اللحم

تزين بالخبز وشرائح الليمون وتقدم