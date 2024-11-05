طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة وزيت الزيتون

يعمل الحمص على خفض مستوى الكولسترول والجلوكوز مما يقاوم ارتفاع مستوى السكر في الدم

المقادير اللازمة

نصف كيلو حمص منقوع ليلة كاملة في الماء

كوب ونصف طحينة

عصير 4 حبة ليمون

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة كمون

ملعقة كبيرة كزبرة جافة

شطة حارة اختياري

بابريكا اختياري

نصف كوب ماء

ملح

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

نصف كوب زيت زيتون

طريقة العمل

في محضر الطعام يفرم الحمص مع الملح والخل والشطة والبابريكا وعصير الليمون والماء والثوم والكمون والكزبرة حتي ينعم تماماً

تضاف له الطحينة ويخفق

مع استمرار الخفق يضاف الزيت ونخفق حتي نحصل علي طحينة ناعمة

في حال الرغبة في الحصول علي قوام خفيف للطحينة يمكن وضع القليل من الماء إذا لزم الأمر

تصب في طبق التقديم

ثم تزين وتقدم بحسب الرغبة