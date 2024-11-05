المرأه صحة و عافية

طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة وزيت الزيتون

نيفين عباسaccess_time4 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       5 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

يعمل الحمص على خفض مستوى الكولسترول والجلوكوز مما يقاوم ارتفاع مستوى السكر في الدم

المقادير اللازمة

نصف كيلو حمص منقوع ليلة كاملة في الماء
كوب ونصف طحينة
عصير 4 حبة ليمون
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة كمون
ملعقة كبيرة كزبرة جافة
شطة حارة اختياري
بابريكا اختياري
نصف كوب ماء
ملح
ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم
نصف كوب زيت زيتون

طريقة العمل

في محضر الطعام يفرم الحمص مع الملح والخل والشطة والبابريكا وعصير الليمون والماء والثوم والكمون والكزبرة حتي ينعم تماماً
تضاف له الطحينة ويخفق
مع استمرار الخفق يضاف الزيت ونخفق حتي نحصل علي طحينة ناعمة
في حال الرغبة في الحصول علي قوام خفيف للطحينة يمكن وضع القليل من الماء إذا لزم الأمر
تصب في طبق التقديم
ثم تزين وتقدم بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *