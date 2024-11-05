دوري يلو.. الجبلين يُسقط نيوم.. وأبها والنجمة يتخطيان الجبيل والعين

حائل- خالد الحامد
ألحق فريق الجبلين الهزيمة الأولى بضيفه فريق نيوم، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد في ختام الجولة التاسعة من دوري يلو.
سجل للجبلين، المحترف البرازيلي كاكا مينديز. الفوز رفع رصيد فريق الجبلين إلى النقطة 10 في المركز العاشر بجدول الترتيب.
وخسر فريق الجبيل بهدف وحيد أمام نظيره أبها. سجل هدف فريق أبها اللاعب عبدالإله الشمري بعد مرور 82 دقيقة من عمر اللقاء؛ ليرفع فريق أبها رصيده إلى النقطة 16 في المركز الرابع بفارق 3 نقاط عن جدة والحزم صاحبي المركزين الثاني والثالث بالترتيب. وتوقف رصيد الجبيل عقب الخسارة عند النقطة 10 في المركز 10.
كما فاز النجمة على العين بهدف سجله لاعبه فيصل المطيري بعد مرور 17 دقيقة من عمر اللقاء.
الفوز رفع رصيد فريق النجمة إلى النقطة 13 في المركز السادس، فيما توقف رصيد العين عند النقطة 6 في المركز الـ 17 قبل الأخير.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/XeEffTXcPw
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 5, 2024