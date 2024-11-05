“الفيفا” يعلن عن قواعد كأس العالم للأندية 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الثلاثاء، عن قواعد بطولة كأس العالم للأندية 2025،المقرر أن يشارك فيها نادي الهلال بجانب 3 أندية أخرى من آسيا، هي” العين الإماراتي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي وأوراو ريد الياباني”.
وأكد فيفا في بيان رسمي، أن نظام بطولة كأس العالم للأندية 2025 سيكون مماثلًا تمامًا لنظام كأس العالم للمنتخبات في النسخ الماضية.
ويتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم لفتح الإمكانية لتسجيل أي نادٍ متأهل لدور الـ 16 من كأس العالم للأندية بتسجيل لاعبين جُدد في قائمته.
وشدد فيفا على أن الفرق التي ستشارك في مونديال الأندية 2025 يجب أن تصل أمريكا قبل 3 أيام من أول مباراة لها في كأس العالم للأندية 2025.
ومن المقرر أن تقدم الأندية المشاركة القوائم النهائية بحد أدنى 26 لاعبًا وبحد أقصى 35 ويجب أن يكون هناك 3 حراس على الأقل.
وأشار فيفا إلى أنه لن يتمكن أي لاعب كرة قدم من اللعب لفريقين مختلفين في كأس العالم، وستوقع غرامة على الفريق المنسحب قبل البطولة بـ 30 يوما بمبلغ 265 ألف يورو.
ويمكن للأندية استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم بشكل طبيعي خلال البطولة، بالإضافة لإلزام جميع الأندية بالمشاركة في بطولة كأس العالم 2025 بإشراك أقوى وأفضل فريق له خلال المباريات.
وسيُشارك في البطولة 32 فريقًا، وسوف يتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات، كل مجموعة من أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.
وبداية من ثمن النهائي، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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