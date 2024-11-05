التمور السعودية تتصدر عالميًا

البلاد – الرياض

واصلت المملكة تصدّرها المركز الأول عالميًا في تصدير وإنتاج التمور للعام 2023؛ وفقًا للتقرير الصادر من المركز الوطني للنخيل والتمور، حيث بلغت قيمة الصادرات أكثر من 1.463 مليار ريال، استنادًا لبيانات مركز التجارة العالمي، بينما تجاوز حجم الإنتاج 1.9 مليون طن؛ وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وحققت التمور السعودية انتشارًا واسعًا في الأسواق الدولية؛ إذ وصلت إلى 119 دولة حول العالم بنهاية العام 2023، وتضاعفت قيمة صادرات التمور بنسبة 152.5 % منذ عام 2016، مُحققة نموًا تراكميًا سنويًا بلغ 12.3%، ما يعكس هذا الإنجاز الكبير الدعم المستمر من القيادة الرشيدة- أيدها الله – لقطاع النخيل والتمور؛ بوصفه قيمة ثقافية تعكس الهوية التراثية والحضارية الأصيلة للمملكة.