الرياضة الاتفاق يواجه القادسية الكويتي في أبطال الخليج للأندية

الدمام-البلاد

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي مساء اليوم الثلاثاء مواجهه أمام مستضيفه فريق القادسية الكويتي على ملعب استاد محمد الحمد بنادي القادسية، في ثاني جولات المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال الخليج للأندية، التي يتصدرها الاتفاق بثلاث نقاط بعد الفوز على الرفاع البحريني بنتيجة (3-1). وكان الاتفاق قد أنهى تحضيراته للقاء على ملعب أيجو بالدمام؛ حيث ركز المدرب جيرارد على النواحي الفنية ووضع لمساته الأخيرة واختبار التشكيلة الأساسية، التي سيخوض بها اللقاء والحفاظ على الصدارة وتعزيزها. ومنها غادرت البعثة الاتفاقية الى دولة الكويت استعدادا للقاء.