الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف

البلاد – أبها

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.

ورحّب الأمير تركي بن طلال في كلمة له خلال حفل أعد بهذه المناسبة في مدينة أبها باسمه واسم أهالي المنطقة وقياداتها بضيف عسير، مؤكدًا سموه أن مثل هذه الزيارات بين إمارات المناطق تأتي لتبادل الخبرات، ضمن رؤية المملكة 2030.

من جانبه، أعرب سمو أمير منطقة الجوف عن سعادته بزيارة منطقة عسير، مؤكدًا أنها من المناطق التي يتم الاستعانة بخبراتها في مسيرة التنمية.

خلال الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، ألقى محمد أبو ملحة كلمة ترحيبية نيابة عن أهالي منطقة عسير قال فيها:” نحمد الله- عز وجل- أن جعل لنا في هذا الوطن قيادة حكيمة سخرت كل الجهود لرفع راية التوحيد بعز وشموخ”.