أول بنك في المملكة يحصل عليها.. البنك السعودي الأول يحصل على شهادة الأيزو في إدارة الجودة

البلاد – الرياض

حصل البنك السعودي الأول على شهادة المُنظّمة الدولية للمواصفات القياسية “الأيزو” 9001:2015، التي تُمنح للمؤسسات التي تقوم بتطوير وإدارة الجودة للعمليات بنجاح، حيث أصبح أول بنك في المملكة يحصل عليها. تأتي هذه الشهادة تقديرًا لجهوده المستمرة في تعزيز جودة خدماته والارتقاء بالكفاءة التشغيلية، وقد تم منحه إياها من قبل المعهد البريطاني للمعايير- أحد أبرز الجهات العالمية في هذا المجال.

وقد قام خبراء المعهد البريطاني للمعايير بإجراء مراجعات شاملة ودقيقة، نُفذت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، شملت جميع الإجراءات والعمليات المتبعة داخل البنك. وتركز التدقيق على التأكد من التزام” الأول” بتطبيق نظام إدارة الجودة، واتباعه لأسس التحسين المستمر في مختلف جوانب العمل، مما يضمن توفير خدمات متميزة تلبي تطلعات العملاء وتوقعاتهم.

وتعليقًا على هذه الشهادة، صرحت غادة الجربوع، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى الأول، بقولها:” نحن فخورون بأن نكون أول بنك في المملكة يحصل على شهادة الأيزو 9001:2015. فهي تعكس مدى التزامنا بتقديم خدمات عالية الجودة؛ وفق أفضل المعايير الدولية، وتؤكد على جهودنا المستمرة لتحسين الأداء وتحقيق التميز التشغيلي في جميع أقسام البنك”.

وأضافت:” هذه الشهادة هي نتيجة العمل الجاد والتعاون بين جميع الإدارات، وتعزز مكانتنا في القطاع المصرفي بشكل أكبر وتدفعنا إلى مواصلة التطوير؛ بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030″. ويوضح هذا الإنجاز مدى التزام “الأول” بالتطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات، التي تلبي احتياجات عملائه، ويساهم في دفع عجلة الحراك والنمو الاقتصادي بالمملكة.