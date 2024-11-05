الرياضة أكثر من 6000 تذكرة إلكترونية رقمية وفانيله لطلاب المدارس للاشتراك في سباق الشرقية الدولي ( 26 )

الدمام-البلاد

استعدادًا لسباق الشرقية الدولي في النسخة (٢٦) الذي سينطلق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية صباح يوم السبت 2024/12/14 واستكمالاً للأعمال التي تقوم بها اللجان العاملة في السباق، اعتمدت اللجنة التنفيذية في اطار استمرار المبادرات الرياضية تحمل تكاليف رسوم عدد( 6000 ) تذكرة وفانيلة الاشتراك لطلاب المدارس بالتنسيق مع الجهه المشرفة في تعليم المنطقة الشرقية، وعدد (4000)تذكرة رقمية الكترونية (بنين بنات ) بالإضافة إلى التواصل مع جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل وجامعة الملك فيصل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الأمير محمد بن فهد بعدد ( 2000) تذكرة رقمية إلكترونية بواقع 400 تذكرة لكل جامعة، وكذلك دعوتهم وحثهم للطلاب والطالبات للمشاركة الرياضية ضمن الاحتفالية بالحدث العالمي في سباق الشرقية الدولي (26 ) بمدينة الخبر، بإشراف الاتحاد الدولي. من جهه اخرى تم الانتهاء من وضع كافة تصاميم اللوحات الكترونية التعريفية الدالة بالحدث العالمي بالتنسيق مع وكالة الاستثمار أمانة المنطقة الشرقية. ومن خلال المتابعة لأعمال اللجان العاملة في السباق اطلع الجميع على تقرير الإسعافي المطلوب تأمينه على مسار طول طريق السباق وفق المواصفات المطلوبة الاتحاد الدولي سباقات على الطريق التى يستوجب توفرها وتم الموافقة من قبل اللجنة الفنية والتنفيذية اعتمادها وتحديد اماكن المخصص الوقوف بها مع تأمين الطاقم الطبي المتخصص والسيارات الميدانية.

من جهته أكد حسين بن علي البلوشي المتحدث الرسمي لسباق الشرقية الدولي ان هناك جهودا كبيرة تبذل من جميع اللجان والقطاعات الحكومية والخاصة والجهات ذات العلاقة من اجل استكمال الاستعدادات من جميع النواحي للسباق مثمناً كل الجهود ومتمنياً التوفيق للجميع.