وزير الإعلام يرعى الملتقى الثاني.. تعزيز الدور الإعلامي في المسؤولية الاجتماعية

الرياض- واس

يرعى معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري ملتقى المسؤولية المجتمعية الثاني تحت شعار” الإعلام واقع ومسؤولية” الذي تنظمه جمعية المسؤولية المجتمعية يومي 20 – 21 نوفمبر الجاري بقاعة المحاضرات والمؤتمرات بوكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن حسين السبيعي، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على جهود المسؤولية الاجتماعية للإعلام بوسائله المختلفة التقليدية والحديثة في القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتحديد الإستراتيجيات المستخدمة في وسائل الإعلام للمسؤولية الاجتماعية، وإبراز تجارب حية لوسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية، وتعزيز دور وسائل الإعلام في مجال المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات في هذا المجال.

من جهتها، قدمت صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لجمعية المسؤولية المجتمعية شكرها وتقديرها لمعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان الدوسري لموافقته على رعاية وحضور هذا الملتقى، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين والمهتمين، داعية الله أن يوفق القائمين على الملتقى ويحقق النجاح للوصول إلى أهدافه المنشودة.