“نادي نيوم الرياضي” يعيّن ألكس ليتاو رئيساً تنفيذياً جديداً

الرياض – هاني البشر

أعلن “نادي نيوم الرياضي” عن تعيينه ألكس ليتاو في منصب الرئيس التنفيذي للنادي، وذلك بعد بداية متألّقة شهدها النادي في مسيرته الرياضية الجديدة. ويمثل تعيين ليتاو، الذي شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لنادي “أتلتيكو باراناينسي” البرازيلي، التزام نيوم بضمّ أفضل الكفاءات الرياضية والمدرّبين لدعم ازدهار وتطور النادي.

وبعد مسيرة حافلة له مع العديد من الأندية العالمية، بما فيها نادي “أورلاندو سيتي” من الدوري الأمريكي لكرة القدم، سيركز ألكس ليتاو، في مهمته الجديدة مع “نادي نيوم الرياضي”، على تعزيز نمو النادي وأدائه وعلامته التجارية، ودعم تطلعاته المحلية والإقليمية. وتماشياً مع رؤية نيوم والأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030، سيواصل النادي تفاعله وتعاونه مع المجتمع المحلي، وتفعيل مبادراته لتنمية المواهب وزيادة المشاركة الرياضية في المملكة.

وسيتولى معاذ العوهلي، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ”نادي نيوم الرياضي” منذ انتقال ملكيته إلى نيوم في يونيو 2023، دوراً استشارياً في النادي، حيث سيعمل عن كثب مع رئيس مجلس الإدارة وأعضائه والرئيس التنفيذي الجديد.

وقد لعب العوهلي دوراً محورياً في نجاح النادي، من خلال استقطاب نخبة من اللاعبين والمدربين لدعم فريق كرة القدم، ما أسهم في فوز النادي ببطولة دوري كرة القدم للدرجة الثانية، في أول موسم كروي له بعد الاستحواذ. كما قام بتأسيس فريق كرة قدم نسائي، وهو في طور الصعود إلى الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مساهمته في إطلاق برنامج لدعم الشباب والأجيال القادمة من المواهب في المملكة.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة نادي نيوم الرياضي، مشاري المطيري عن عميق شكره وتقديره للعوهلي على جهوده خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي للنادي. وقال المطيري: “ضمن جهودنا التطويرية للنادي والارتقاء بمستوياته الرياضية، يسعدنا انضمام ألكس ليتاو كرئيس تنفيذي للنادي والاستفادة من خبراته الواسعة في قيادة الأندية العالمية”، مؤكداً أن “الأداء الذي حققه النادي حتى الآن يعكس التزامنا بجذب أفضل المواهب والمدربين إلى نيوم ما يحقق أهدافنا بتحقيق أفضل المستويات، حيث نتطلع حالياً إلى مواسم جديدة حافلة بالنجاحات”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لنادي نيوم الرياضي، ألكس ليتاو: “ونحن نعيش مرحلة مهمة مع تحول المملكة إلى مركز رياضي عالمي، يسعدني الانضمام إلى نادٍ رياضي للمساهمة في تحقيق مستهدفاته الرياضية والاجتماعية وإضافة المزيد من التميز إلى مسيرته الوطنية. وأضاف ليتاو: “يعتبر النمو السريع لنادي نيوم الرياضي، مع التركيز على كرة القدم الاحترافية كرياضة أساسية في النادي، عاملاً رئيسياً يمكننا من المنافسة، ودعم المواهب الواعدة، وتعزيز التفاعل المجتمعي في هذه المنطقة الرائدة”.

الجدير بالذكر أنه بعد صعوده إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، واصل فريق كرة القدم في نادي نيوم الرياضي أداءه المتميز، ويتصدر حالياً ترتيب الدوري. ومن المقرر أن يختتم موسم 2024-2025 في مايو 2025 بعد خوضه 36 مباراة.