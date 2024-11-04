«منشآت» تعزز الإبداع في المنشآت الصغيرة والمتوسطة

البلاد ــ الرياض

أوضحت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” أن باب الابتكار في ملتقى بيبان 24 يضم أربع مناطق رئيسية، تهدف إلى تعزيز الجوانب الإبداعية لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبينت أن باب الابتكار في ملتقى بيبان 24، الذي يقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر، يسعى إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تبني حلول ابتكارية، وضخ مزيد من المشاريع الابتكارية في السوق المحلية والدولية، وتحفيز توليد أفكار تجارية مبتكرة تسهم في تطوير منظومة الابتكار.

وأوضحت أن باب الابتكار يعرّف بمنظومة الابتكار من خلال مجموعة من المبادرات والخدمات، كما يسهم في بناء علاقات عملية مستدامة بين رواد الأعمال المبتكرين والمنشآت الابتكارية الصغيرة والمتوسطة، وبين الجهات القادرة على تقديم الفرص الداعمة للابتكار، بهدف تسريع دخول مزيد من الابتكارات التجارية إلى السوق.

وأضافت أن باب الابتكار يضم أربع مناطق هي: “جهات منظومة الابتكار” التي تستضيف أربع جهات رائدة في مجال دعم الابتكار، و”معامل الابتكار” التي تشمل ثلاثة معامل مزودة بأجهزة النمذجة الأولية وأدوات بناء النماذج لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية.

وتابعت أن “منطقة المنتجات الابتكارية” تتيح لرواد الأعمال فرصة عرض مشاريعهم التفاعلية والملموسة، بينما توفر “منطقة المسرح والمسابقات” للمبتكرين الفرصة لعرض مشاريعهم أمام الزوار والمستثمرين المحتملين، إذ يُمنح كل مشروع 20 دقيقة للتعريف بمنتجاته و10 دقائق للإجابة عن استفسارات الحضور, كما تشمل المنطقة تنظيم هاكاثونات ومسابقات تفاعلية لتعزيز الابتكار والمشاركة.

يُذكر أن ملتقى بيبان 24 يهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تحفيز تأسيس الشركات الجديدة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الكبرى، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الابتكاري.

إلى ذلك أعلن صندوق التنمية السياحي، عن مشاركته بصفته راعيًا مُمكّنًا في “بيبان24″، أحد أبرز الملتقيات في قطاع ريادة الأعمال والمعني بتمكين البيئة الريادية في المملكة لرواد الأعمال المحليين والعالميين، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.

وتأتي مشاركة الصندوق في الملتقى، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار والنمو في القطاع السياحي بالمملكة، من خلال تمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، ودعم الفرص التي يحتضنها الملتقى، وذلك تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة.

ويُتيح جناح صندوق التنمية السياحي فرصًا لزوار الملتقى للقاء ممثلي الصندوق وشركاء المنتجات التمويلية، ومناقشة الأفكار والمشاريع السياحية، إضافة إلى تقديم استشارات متخصصة حول كيفية الاستفادة من الحلول التمويلية وغير التمويلية التي يتيحها الصندوق للمهتمين بالاستثمار في القطاع السياحي.