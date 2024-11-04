مسؤولون وأعيان يوسوان آل غالب في فقيدهم الشريف صادق

جدة – خالد بن مرضاح

استقبل آل غالب التعازي والمواساة في وفاة فقيدهم الناظر الأكبر لأوقاف الشريف غالب وعميد الأسرة الشريف صادق رفيق صادق آل غالب، الذي وافته المنية (الجمعة الماضي)، وقد تمت الصلاة عليه في مسجد الجفالي، ودُفن في مقبرة أمنا حواء بجدة.



والفقيد والد الشريف قتادة -رحمه الله، والشريف الدكتور فهر، والشريفة راجحة، والشريفة سلمى، والشريف محمد آل غالب.

وتوافد لمقر العزاء عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأقارب والأصدقاء، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد تلقت أسرة الفقيد العزاء للرجال، وللنساء كان في منزل الفقيد “إنا لله وإنا إليه راجعون”.