“كاكست” تنضم للتحالف العالمي لمناطق الابتكار

الرياض : البلاد

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، عن انضمامها إلى التحالف العالمي لمناطق الابتكار، الذي أطلقته المنظمة الدولية لواحات ومناطق الابتكار (IASP)، لربط مناطق الابتكار في العالم ودفع التقدم التقني وتحقيق النمو الاقتصادي.

وبهذا الانضمام انتقلت “كاكست” من “واحة ابتكار” إلى “منطقة ابتكار” تقديرًا لجهودها في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز ريادة الأعمال، وتطوير البُنى التحتية اللازمة لدعم منظومة الابتكار، وإنشاء حاضنات ومُسرعات الأعمال، ودعم الشركات الناشئة والمُبتكرين والمشاريع التقنية؛ بما يُعزز مكانة المملكة كونها مركزًا عالميًا للابتكار، ويحقق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ويهدف التحالف العالمي المكون من 17 عضوًا يمثلون دولًا متعددة منها المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وإسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، إلى نقل المعرفة وتبادل أفضل التجارب والمُمارسات بين أعضائه، وتطوير مؤشرات الأداء ومعايير التقييم؛ لتحقيق التكامل بين مختلف مناطق الابتكار والجامعات والشركات والمجتمعات.

وسيُسهم التحالف في دعم التعاون بين أعضائه، لنقل التقنيات الناشئة، واستقطاب المُستثمرين والشركاء الدوليين، وزيادة برامج حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، ومنحها فرصًا أكبر للتوسع والنمو، كما سيُمكّن التحالف دول الأعضاء من عرض الأعمال الحيوية التي يقومون بها في مُجتمعاتهم المحلية، لتعزيز التنمية وبناء مُدن مُستدامة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

يذكر أن المنظمة الدولية لواحات العلوم ومناطق الابتكار الحاضنة للتحالف العالمي لمناطق الابتكار، تضم في عضويتها 8 أعضاء من المملكة كواحات للابتكار، من بينها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وشركة وادي الظهران للتقنية، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، ومركز الابتكارات وتطوير المُنتجات التابع لشركة أرامكو، وشركة “وادي طيبة”، و 320 عضوًا من مختلف واحات العلوم ومراكز البحث والتطوير حول العالم.