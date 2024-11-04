طريقة عمل فطائر المقلاة باللحم

وصفة فطائر منزلية سهلة وسريعة التحضير

المقادير اللازمة

للعجين

كيلو دقيق

3 ملعقة كبيرة حليب بودرة

ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء للعجن دافئ

لحشوة اللحمة

كيلو لحمة مفرومة

حبة فلفل احمر بارد

حبة فلفل اصفر بارد

حبة فلفل اخضر بارد

2 حبة بصل مفروم

بقدونس

ملح وفلفل وبهارات

طريقة العمل

يقطع الفلفل بألوانع مكعبات

يقلب الفلفل المقطع مع البصل والبقدونس والملح واللحمة والفلفل الاسود والبهارات ويعجن

يترك جانباً

العجين

يقلب الدقيق مع الملح، النشا، الحليب البودرة، الخميرة، السكر في العجان

يضاف الماء ونعجن حتي تتشكل عجينة متماسكة

تغطي وتترك لتخمر

الفطائر

تقطع العجينة كرات 70 جرام تقريباً

تفرد العجينة علي سطح مدهون زيت

تحشي باللحم

تغلق جيداً وتفرد مرة اخري برفق

توضع في مقلاة حتي تصبح ذهبية من اسفل

ثم تقلب علي الوجه الاخر حتي تصبح ذهبية

تخرج وتقدم الفطائر ساخنة