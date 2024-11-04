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شاهد| الهلال يضرب الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا
الرياضة

شاهد| الهلال يضرب الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       4 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

واصل فريق الهلال تصدره لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تغلب على ضيفه فريق الاستقلال

الإيراني بثلاثة نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم بملعب المملكة آرينا، ضمن منافسات الجولة  الرابعة من البطولة.

أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بهدفين، للصربي ميتروفيتش، في الدقيقتين 33، و15، قبل أن يعزز اللاعب نفسه تفوق الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 74 بشوط اللقاء الثاني.

وشهد اللقاء تجدد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد حلوله لأرضية الملعب بديلاً في شوط المباراة الثاني.

الفوز حافظ للهلال على الصدارة والعلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا منطقة الغرب برصيد 12 نقطة بالتساوي مع فريق الأهلي صاحب الرصيد ذاته من النقاط.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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