شاهد| الهلال يضرب الاستقلال الإيراني بثلاثية في نخبة آسيا

محمود العوضي- جدة
واصل فريق الهلال تصدره لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تغلب على ضيفه فريق الاستقلال
الإيراني بثلاثة نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم بملعب المملكة آرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.
أنهى الهلال الشوط الأول متقدمًا بهدفين، للصربي ميتروفيتش، في الدقيقتين 33، و15، قبل أن يعزز اللاعب نفسه تفوق الهلال بالهدف الثالث في الدقيقة 74 بشوط اللقاء الثاني.
وشهد اللقاء تجدد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد حلوله لأرضية الملعب بديلاً في شوط المباراة الثاني.
الفوز حافظ للهلال على الصدارة والعلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا منطقة الغرب برصيد 12 نقطة بالتساوي مع فريق الأهلي صاحب الرصيد ذاته من النقاط.
أهداف المباراة|
الهلال السعودي 3 – 0 الاستقلال الإيراني#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/YFOgLUkc8D
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 4, 2024