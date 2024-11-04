شاهد| الأهلي يدك شباك الشرطة العراقي بخماسية في النخبة الآسيوية

البلاد- فريق التحرير
تصوير- زياد القحطاني- سلطان منصور
واصل فريق الأهلي نتائجه المميزة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تغلبه على نظيره الشرطة العراقي، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالبطولة.
سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45.
وفي الدقيقة 53، أحرز فراس البريكان الهدف الثالث لفريق الأهلي، ثم عزز الجزائري رياض محرز النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 61.
وجاء الهدف الخامس لفريق الأهلي في الدقيقة 67 عن طريق رياض محرز.
بتلك النتيجة، وصل الأهلي إلى النقطة رقم 12 بالعلامة الكاملة، ليحتل بذلك المركز الأول في المجموعة، وينتظر مواجهة الهلال صاحب الـ 9 نقاط مع الاستقلال الإيراني.
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أهداف مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة#دوري_ابطال_اسيا_للنخبة
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— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 4, 2024