الرياضة

شاهد| الأهلي يدك شباك الشرطة العراقي بخماسية في النخبة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       4 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- فريق التحرير

تصوير- زياد القحطاني- سلطان منصور

واصل فريق الأهلي نتائجه المميزة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد تغلبه على نظيره الشرطة العراقي، بخماسية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين، على ملعب الجوهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالبطولة.

سجل البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 14، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 53، أحرز فراس البريكان الهدف الثالث لفريق الأهلي، ثم عزز الجزائري رياض محرز النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 61.

وجاء الهدف الخامس لفريق الأهلي في الدقيقة 67 عن طريق رياض محرز.

بتلك النتيجة، وصل الأهلي إلى النقطة رقم 12 بالعلامة الكاملة، ليحتل بذلك المركز الأول في المجموعة، وينتظر مواجهة الهلال صاحب الـ 9 نقاط مع الاستقلال الإيراني.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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