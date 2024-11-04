“سكني”: 72 ألف عقد تمويلي بقيمة تتجاوز 8,8 مليارات ريال

الرياض : البلاد

كشف برنامج سكني بأن العقود التمويلية الموقعة منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث بلغت أكثر من 72,302 عقد تمويلي بقيمة إجمالية تجاوزت 8,8 مليارات ريال سعودي، ضمن الحلول المتنوعة التي استفادت منها الأسر السعودية، شملت (الوحدات تحت الإنشاء، والبناء الذاتي، والوحدات الجاهزة، وأرضك دعمك)، وذلك بدعم من صندوق التنمية العقارية وبالتعاون مع البنوك والمصارف والمؤسسات التمويلية.

جاء ذلك ضمن نشرة “سكني” الدورية للربع الثالث من عام 2024، التي أصدرها البرنامج، مستعرضًا أبرز الجهود والمنجزات التي تحققت في قطاع الإسكان؛ بهدف خدمة الأسر السعودية وتمكينها من تملّك المسكن الأول.

ويستعرض “سكني” في النشرة العديد من الخيارات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المبتكرة، والهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتحسين جودة الحياة للأسر السعودية، وذلك تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأشارت النشرة إلى الحلول التمويلية المقدمة للمستفيدين؛ حيث تضمنت خيارات متنوعة أبرزها: (مصفوفة الدعم المالية، وباقة دعم الدفعة المقدمة، والدعم العيني، وأقل هامش ربح تمويلي، ودعمك يساوي قسطك، والرهن الميسر، والقسط الميسر، والقسط المرن، وبرنامج الضمانات، وبرنامج تمكين).

يُذكر أن النشرة الدورية لبرنامج سكني تستعرض مؤشرات الأداء للمشاريع والضواحي السكنية المتكاملة التي تطورها الشركة الوطنية للإسكان في مختلف مناطق المملكة، إذ تتميز بتوفير المرافق الخدمية لتحقق مفهوم سكن وأكثر للمواطنين، كما تقدم النشرة مؤشرات الدعم السكني والمعارض التي نفذها البرنامج خلال الربع الثالث من العام الجاري