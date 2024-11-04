المحليات

رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       4 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

في مستهل الاستقبال، رحب رئيس مجلس الشورى بالسفير الأمريكي، مشيرًا معاليه إلى ما تشهده المملكة من تطور في جميع المجالات وحراك تنموي فاعل ومؤثر، في إطار رؤية المملكة 2030؛ التي حققت من خلالها نموًا قويًا ومتسارعًا.

كما جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *