رئيس الشورى يستقبل السفير الأمريكي

الرياض- واس

استقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مقر المجلس بالرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مايكل راتني.

في مستهل الاستقبال، رحب رئيس مجلس الشورى بالسفير الأمريكي، مشيرًا معاليه إلى ما تشهده المملكة من تطور في جميع المجالات وحراك تنموي فاعل ومؤثر، في إطار رؤية المملكة 2030؛ التي حققت من خلالها نموًا قويًا ومتسارعًا.

كما جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، ومعالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، ومعالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الخارجية اللواء الركن الدكتور عبدالرحمن الحربي.