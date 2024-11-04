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حلول مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي في البحر الأحمر

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       4 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – جدة

ناقش خبراء ومختصون وباحثون أهم التحديات التي تواجه حماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر، والإستراتيجيات والحلول المبتكرة للمحافظة على التنوع البيولوجي؛ بما في ذلك حماية الشعب المرجانية، وتعزيز مشاركة المجتمعات في الحفاظ على الموارد الحيوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الأول للمحافظة على السلاحف في البحر الأحمر، الذي انطلق أمس في جدة ويستمر لمدة أربعة أيام، بعنوان: (التوجه نحو المستقبل: تعزيز حماية السلاحف البحرية في البحر الأحمر من خلال العلم والتعاون والابتكار).

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمحافظة على الشُعب المرجانية والسلاحف البحرية” شمس” الدكتور خالد أصفهاني خلال الكلمة الافتتاحية، أن المؤتمر يمثل نقطة تحول مهمة في الجهود المشتركة لحماية السلاحف البحرية، ومنصة لتبادل الأفكار والمعلومات والتعاون؛ من أجل وضع إستراتيجيات فعالة للحفاظ على البيئة البحرية. وأكد أصفهاني، أن المملكة تعمل من خلال مؤسسة ” شمس” على حماية التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، الذي يتميز بنظام بيئي فريد وقوي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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