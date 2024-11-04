انطلاق مؤتمر استدامة الطرق

البلاد – الرياض

افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق تحت شعار” نبتكر للغد”، الذي تستضيفه الهيئة، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، ويشارك فيه أكثر من 1000 خبير ومختص من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك عدد من الشركات العالمية.

وأكد خلال كلمته في المؤتمر، أن استضافة العاصمة الرياض لمؤتمر سلامة واستدامة الطرق، الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق يؤكد مكانة المملكة الرائدة عالميًا في قطاع الطرق؛ حيث تعد المملكة الأولى دوليًا في ترابط الطرق، والرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في جودة الطرق، منوهًا بالدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لتنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية.