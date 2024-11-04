الأولى

انطلاق مؤتمر استدامة الطرق

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       4 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق تحت شعار” نبتكر للغد”، الذي تستضيفه الهيئة، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، ويشارك فيه أكثر من 1000 خبير ومختص من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك عدد من الشركات العالمية.

وأكد خلال كلمته في المؤتمر، أن استضافة العاصمة الرياض لمؤتمر سلامة واستدامة الطرق، الذي يتم تنظيمه بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق يؤكد مكانة المملكة الرائدة عالميًا في قطاع الطرق؛ حيث تعد المملكة الأولى دوليًا في ترابط الطرق، والرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين في جودة الطرق، منوهًا بالدعم الكبير وغير المحدود الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لتنفيذ مشاريعها الخدمية والتنموية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *