“السودة للتطوير” تستعرض “قمم” في معرض السفر العالمي

البلاد ــ أبها

تشارك شركة “السودة للتطوير” -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة-، في معرض سوق السفر العالمي (WTM)، الحدث العالمي الرائد في مجال السفر والضيافة، الذي سيُعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024م في مدينة لندن، حيث ستستعرض خلال الحدث مشروعها الرئيسي “قمم السودة”، الوجهة الجبلية الفاخرة التي تقع على أعلى قمة في المملكة على ارتفاع 3015 مترًا عن سطح البحر.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح العريني عن الهدف من المشاركة” نتطلع للقاء العديد من قادة قطاع الضيافة والسياحة الفاخرة من شتى أنحاء العالم خلال مشاركتنا في معرض سوق السفر العالمي، الذي يعد تجمعًا دوليًا مهمًا بالنسبة لنا لعقد اللقاءات والنقاشات مع الشركاء والمستثمرين المهتمين بالتعرف على الفرص التي يقدمها مشروع قمم السودة، مشروعنا الرئيسي والوجهة الجبلية الفاخرة, مشيرًا إلى أن المشاركة في النسخ السابقة من المعرض كانت ناجحة ومثمرة، وتتطلع الشركة للمزيد هذا العام.

ولفت النظر إلى أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لنجاح حملة “فوق السحاب” التي تهدف إلى التعريف بمشروع “قمم السودة” وما سيقدمه من تجارب فاخرة وبحث فرص شراكات إستراتيجية مع كبرى الجهات من قطاعات السياحة الفاخرة والضيافة والمشغلين والمستثمرين خلال فعاليات المعرض.