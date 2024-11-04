الرياضة السعودية نوف المروعي رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا

البلاد- جدة

عينت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا، الأستاذة نوف المروعي، رئيسة اللجنة السعودية لليوغا رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية السادس والذي استضافته مدينة دبي برعاية اتحاد الإمارات للرياضة للجميع ووزارة الرياضة الإماراتية بحضور رؤساء وممثلين عن الاتحادات الوطنية من 13 دولة. وأعربت رئيسة اللجنة السعودية لليوغا عن سعادتها بالثقة التي حظيت بها بالإجماع من جانب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا، مؤكدة أن هذا الاختيار يعود إلى ريادة السعودية الرياضية. ورفعت نوف المروعي الشكر والامتنان والتقدير، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله ولسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما يوليانه من دعم سخي ولا محدود للرياضة السعودية، وبالأخص للرياضة النسائية، بمتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.