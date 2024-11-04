الحزم يحافظ على وصافة” يلو” .. والطائي يواصل انتصاراته.. وجدة يتخطى العدالة

حائل – خالد الحامد
حافظ الحزم على وصافة ترتيب دوري يلو، بعد تغلبه على ضيفه الزلفي بهدفين لهدف. في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 9 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
كان الزلفي هو البادئ بالتسجيل عبر مطير الزهراني، وتعادل الحزم عن طريق جارزينهو من ركلة جزاء، وأضاف زميله عكاشة حمزاوي الهدف لفريقه. وشهدت المباراة طرد لاعب الزلفي محمد اليامي.
بهذه النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 19 نقطة في وصافة الترتيب، وبقي الزلفي عند نقاطه العشر.
وواصل الطائي سلسلة انتصاراته، بعدما تغلب على مستضيفه الجندل، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي احتضنها استاد جامعة الجوف،
سجل للطائي ايمانويل باندا ” هدفين، و إبراهيما تانديا، وللجندل عبدالله معتوق، ومؤيد معافا.
وشهدت المباراة طرد لاعب الجندل تشارلز.
بهذه النتيجة، قفز الطائي للمركز الرابع برصيد 14 نقطة، فيما بقي الجندل عند رصيده 10 نقاط.
وانتصر فريق جدة على ضيفه العدالة بهدف دون مقابل، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل.
سجل هدف جدة عماد النجار من ركلة جزاء؛ ليرفع جدة رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الثالث، وبقي العدالة عند على 11 نقطة بالمركز السابع.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/ob4UA1S0vf
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 4, 2024