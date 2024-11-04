اطلاق النسخة الـ19من مؤتمر المصرفية المالية الإسلامية

البلاد ــ جدة

تنظم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” ، النسخة التاسعة عشرة من مؤتمرها السنوي للمصرفية والمالية الإسلامية، الذي يقام إعتباراً من اليوم ولمدة يومين، في مملكة البحرين بدعم من مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في معهد البنك الإسلامي للتنمية.

ويتمحور المؤتمر حول تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء بيئة مستدامة وفعالة ومرنة لصناعة الحلال في الاقتصادات المسلمة، كما يُعد هذا المؤتمر السنوي من أهم التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية ويجتمع نخبة من العلماء وصناع السياسات والقرار لتداول ومناقشة أهم القضايا الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.