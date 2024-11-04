الإقتصاد

اطلاق النسخة الـ19من مؤتمر المصرفية المالية الإسلامية

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       4 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ جدة

تنظم هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” ، النسخة التاسعة عشرة من مؤتمرها السنوي للمصرفية والمالية الإسلامية، الذي يقام إعتباراً من اليوم ولمدة يومين، في مملكة البحرين بدعم من مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ممثلة في معهد البنك الإسلامي للتنمية.

ويتمحور المؤتمر حول تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء بيئة مستدامة وفعالة ومرنة لصناعة الحلال في الاقتصادات المسلمة، كما يُعد هذا المؤتمر السنوي من أهم التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية ويجتمع نخبة من العلماء وصناع السياسات والقرار لتداول ومناقشة أهم القضايا الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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