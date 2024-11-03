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100 خريج وخريجة استفادوا من “ريادة” في 6 أشهر

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       3 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أوضحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد خريجي وخريجات برامج التدريب التقني المستفيدين من خدمات معهد ريادة الأعمال الوطني “ريادة” بلغ (101) مستفيد ومستفيدة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م.

 وأضافت المؤسسة أنها تعمل على نشر ثقافة ريادة الأعمال بالكليات التقنية والمعاهد التابعة لها، وتحفيز الخريجين والخريجات على ممارسة العمل الحر وتعريفهم بالفرص والتسهيلات المتاحة في هذا المجال، حيث بلغ عدد مشاريع الخريجين التي تمّ افتتاحها خلال النصف الأول من هذا العام (86) مشروعاً حتى الآن وذلك بدعم من معهد ريادة .

 وساهمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني الذي يسعى لنشر ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع، وتأهيل الكوادر البشرية في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة و الناشئة، و يقدم المعهد عدة خدمات من أبرزها: تقديم الاستشارات والإرشاد اللازم لروّاد الأعمال، وتيسير الحصول على التراخيص الضرورية لبدء النشاط، بالإضافة إلى تيسير الحصول على التمويل من الجهات المعنية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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