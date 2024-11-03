مجموعة روشن شريك مؤسس لمعرض “سيتي سكيب العالمي”

البلاد ــ الرياض

تشارك مجموعة “روشن”، المطور العقاري الرائد متعددة الأصول في المملكة العربية السعودية وأحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، بأكبر حضور لها في معرض “سيتي سكيب العالمي”، لتُقدم رؤيتها المُبتكرة للتحول في نمط الحياة العصري.

ويُقام هذا الحدث في الرياض في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر، وستعرض مجموعة “روشن” مشاريعها المتنوعة والمتكاملة في جميع أنحاء المملكة، لتعيد تعريف مفهوم العيش، وتسلط الضوء على المشاريع السكنية التي تجمع بين التصاميم المتميزة والمساحات الخضراء، والممرات المهيأة للمشاة، والمرافق الأساسية المتكاملة، والمرافق الخدمية التي تُعزز نمط الحياة.

وللعام الثاني على التوالي، ترسخ “روشن”، الشريك المؤسس لمعرض “سيتي سكيب العالمي”، ريادتها في مجال التقنية العقارية (PropTech) بإطلاق أكبر هاكاثون في المنطقة، وتقدم جوائز قيّمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.5 مليون ريال سعودي، وذلك لأفضل الحلول المُبتكرة التي تُسهم في تشكيل مستقبل التطوير العقاري في المملكة.

ويمتد جناح “روشن” في القاعة الأولى من معرض “سيتي سكيب العالمي”، على مساحة تزيد عن 1440 مترًا مربعًا، ويعرض نماذج مشاريع وجهات المجموعة متعددة الاستخدامات وغيرها من الأصول العقارية في قطاعات التجزئة والأعمال والمنشآت الرياضية.

وفي إطار برنامج “يحييك” للمسؤولية الاجتماعية، ستعرض المجموعة أيضًا “مبادرة روشن الخضراء”، التي تسعى لتعزيز عمليات الإصحاح البيئي وزيادة الغطاء النباتي؛ بهدف المساهمة في تحسين جودة الحياة.

وسيتمكن زوار معرض “سيتي سكيب العالمي” من التعرف على تجربة العيش في مجتمعات “روشن” من خلال تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز ومجموعة متنوعة من التجارب الغامرة, كما سيُقام خلال المعرض منتدى سلاسل الإمداد الخاص بمجموعة “روشن”، الذي سيتيح فرصةً للقاء مع الموردين ومواصلة الحوار حول المحتوى المحلي وتعزيز فرص الشراكات الناجحة.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لمجموعة “روشن” الدكتور خالد جوهر: يُعد معرض سيتي سكيب العالمي الحدث العقاري الأبرز في المملكة والمنطقة، ونعرض مشاريعنا المتميزة في جميع أنحاء المملكة, وبصفتنا المطور العقاري الرائد متعدد الأصول، فإننا نمثل دافعًا للتحول في المملكة، ونلتزم بدعم أهداف رؤية 2030 من خلال بناء وطن طموح نلبي فيه الطلب المتنامي على الإسكان ونسهم في الارتقاء بجودة الحياة، وطرح المزيد من الفرص الاقتصادية للقطاع الخاص, متطلعين لاستقبال الزوار في الجناح للاطلاع على أحدث المستجدات في مشاريعنا التي تتمحور حول الإنسان.