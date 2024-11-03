الرياض – هاني البشر
رفع ملاك الهجن السعوديون رصيدهم إلى 55 شوطاً من أصل 90 في سجل ألقاب المراكز الأولى من أشواط بطولة كأس الأولمبية السعودية للهجن 2024 إضافة إلى ثلاثة كؤوس من البطولة، وذلك في اليوم الثالث من البطولة، اليوم الأحد المخصصة أشواطها لهجن فئة “جذاع”.
وتوَّج محمد البلوي، نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الأحد، أصحاب المراكز الأولى في كؤوس “جذاع” ضمن النسخة الرابعة من البطولة المقامة على أرض ميدان تبوك، حيث انطلقت منافساتها الجمعة الماضية بمنافسات فئة الحقايق، اللقايا، وجذاع، وبمشاركة 4652 مطية من ثمانية دول، بجوائز مالية تتجاوز الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن برنامج الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2025.
في ثالث أيام كأس الأولمبية للهجن.. ملاك الهجن السعوديون يتصدرون.. والإمارات تخطف كؤوس الـ “جذاع”
الرياض – هاني البشر