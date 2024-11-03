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طريقة عمل كبد الدجاج المشوية بدبس الرمان

نيفين عباسaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       3 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

كبد الدجاج مصدر جيد للفيتامينات والمعادن لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة مثل فيتامين أ، والحديد، والنحاس، وحمض الفوليك، وفيتامينات ب

المقادير اللازمة

كيلو كبد دجاج
ماء
بصلة مقطعة ارباع
3 ورق غار
2 حب هيل
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
فلفل حار مقطع
ملح وفلفل اسود
ملعقة صغيرة كزبرة جافة وكمون
عصير 2 حبة ليمون
بصلة متوسطة مفرومة ناعم
نصف كوب دبس الرمان

طريقة العمل

تسلق كبد الدجاج في الماء، ورق الغار، الهيل، البصل الأرباع حتي تنضج
تصفي وتغسل بالماء
في مقلاة يشوح البصل حتي يصبح ذهبي فاتح مائل للشفاف
يضاف له الثوم والكمون والكزبرة والملح والفلفل والفلفل ويقلب
يضاف لهم كبد الدجاج المسلوقة وعصير الليمون وتقلب
ثم يضاف دبس الرمان وتقلب حتي تتجانس
ترفع عن النار وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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