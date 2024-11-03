طريقة عمل الكوسة باللبن (شيخ المحشي)

الكوسة تنظم نسبة السكري في الدم كما انها تحتوي علي سعرات حرارية منخفضة

المقادير اللازمة

2 كيلو كوسة منظفة محفورة من المنتصف

ارز مغسول ومصفي حوالي كوب

نصف كيلو لحم مفروم

ملح وفلفل وبهارات

نعناع مجفف

بصل مفروم

بقدونس وكزبرة وشبت طازج مفرومين

زيت

للبن

كيلو لبن

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

كوب ماء

حبة بيض

ملح وفلفل

2 ملعقة كبيرة ثوم

سمن بلدي

صنوبر

نعناع مجفف

طريقة العمل

في مقلاة يشوح البصل

يضاف له الملح والفلفل والبهارات واللحمة المفرومة ويقلب

يضاف لهم الارز والخضروات المفرومة وتترك علي نار هادئة قليلاً

تحشي حبات الكوسة بالحشوة

تقلي في الزيت

ثم توضع في قدر به ماء وتغلي حتي تمام النضج

في قدر اخر يضاف اللبن والنشا والملح والبيض والملح والفلفل ويرفع علي النار بعد ان يذوب جيداً

نستمر في التحريك حتي يسخن

ثم يضاف له الكوسة وتترك لتغلي وتستكمل النضج

ترفع عن النار

يحمر الصنوبر في السمن البلدي

ثم يضاف لوجه الكوسة باللبن وتزين بالنعناع المجفف

وتقدم