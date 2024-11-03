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د. الربيعة يلتقي قائد القوات المشتركة.. وصول الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة إلى لبنان

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       3 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بيروت- واس

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتتضمن حمولة الطائرة مواد إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية، ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

من جهة ثانية، التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض، معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان.

واستعرض الدكتور عبدالله الربيعة مشاريع وبرامج المركز التي وصلت إلى 104 دول حول العالم؛ أبرزها اليمن من خلال 3.105 مشاريع إنسانية وإغاثية بقيمة تجاوزت 7 مليارات،

و100 مليون دولار أمريكي، شملت قطاعات الصحة، والتعليم، والأمن الغذائي، والمياه، والإصحاح البيئي، والإيواء، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.
ونوّه قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان بالمستوى المهني لمركز الملك سلمان للإغاثة ومشاريعه وبرامجه المنفذة في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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