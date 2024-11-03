تعزيز التعاون المحاسبي مع قيرغيزستان

البلاد – الرياض

استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، معالي رئيس غرفة الحسابات في جمهورية قيرغيزستان أكماتوف المازبيك، والوفد المرافق له، بحضور سفير الجمهورية القيرغيزية لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.

تأتي هذه الزيارة تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهازين في مايو الماضي، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، وذلك في إطار المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي)، التي يُشارك فيها الطرفان.

‏وأشار معالي الدكتور العنقري إلى أهمية هذه الزيارة، التي تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة، وغرفة الحسابات بجمهورية قيرغيزستان، وذلك في مجال تبادل الخبرات والرفع من مستوى كفاءة الأداء وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.

من جهته، عبّر أكماتوف المازبيك عن سعادته بزيارة المملكة، وحرصه على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين في مجالات العمل المشتركة، معربًا عن شكره وتقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي قوبل به والوفد المرافق له.

عقب ذلك، عقد الجانبان اجتماعًا تم فيه مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، كما تم إطلاع الوفد الزائر على تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والرقابة على الأداء.