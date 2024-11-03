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تحقق المرتبة 12 في إنفاق السياح الدوليين.. المملكة تواصل ريادتها العالمية في قطاع السياحة

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       3 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

واصلت المملكة، ريادتها العالمية في قطاع السياحة، حيث صعدت 15 مركزًا في ترتيب دول العالم في إنفاق السيّاح الدوليين، متصدرة حركة الصعود بالمراكز بين الدول الخمسين الأولى، محققةً المركز الـ 12 عالميًا في عام 2023م مقارنةً بعام 2019م، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، كانت المملكة قد تصدرت قائمة دول مجموعة العشرين في أعداد الزوار الدوليين بنسبة (73 %)، وفي نمو إيرادات السياحة الدولية بنسبة (207 %) بناءً على أحدث البيانات المتاحة للفترة من يناير إلى يوليو من العام 2024م، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، وتأتي هذه الإنجازات لتعزز مكانة المملكة؛ كوجهة سياحية عالمية رائدة، ويعكس التزايد المعتبر في أعداد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة للمملكة وتنوعها.

عالميًا، سجل عداد السياح الدوليين تعافيًا بنسبة 96 % مقارنةً بمستويات ما قبل جائحة (كوفيد-19) في الفترة من يناير إلى يوليو من العام 2024م، حيث وصل عدد السياح الدوليين حوالي 790 مليون سائح، بنسبة نمو تقدر بـ 11 % مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2023م.

وواصلت منطقة الشرق الأوسط المنطقة تصدرها للمناطق للأقوى نموًا، حيث ارتفعت أعداد السياح الوافدين الدوليين بنسبة 26 % فوق مستويات عام 2019، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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