بحضور معالي نائب وزير الرياضة.. انطلاق منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس

بحضور معالي نائب وزير الرياضة الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي، انطلقت السبت 2 نوفمبر 2024م، منافسات بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس، والتي تحتضنها المملكة لأول مرةٍ في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود، بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للتنس، وإشراف وزارة الرياضة، وتحت رعاية صندوق الاستثمارات العامة.
ووسط منافساتٍ قوية في اليوم الأول من البطولة التي يشارك فيها 8 لاعبات في فئة “الفردي”، و8 فرق في فئة “الزوجي”، أقيمت مباراتان، إذ تمكنت (الأمريكية نيكول ميليشار-مارتينيز والأسترالية إيلين بيريز) من تحقيق الفوز الأول في فئة “الزوجي” بمجموعتين مقابل مجموعة، على (شيه سو وي “تايبيه-الصين” والبلجيكية إليز ميرتينز)، فيما حققت (التشيكية كاترينا سينياكوفا والأمريكية تايلور تاونسند) مفاجأة كبرى بفوزهما على (اللاتفية إيلينا أوستابينكو والأوكرانية ليودميلا كيتشينوك) بمجموعتين مقابل مجموعة.
وأشادت اللاعبة البيلاروسية سابالينكا في المؤتمر الصحفي الذي يعقب المباراة بمستوى التنظيم في البطولة قائلةً: “شكراً للمملكة العربية السعودية على هذا التنظيم الرائع، والذي يعكس تميزها في احتضان الأحداث العالمية، كما أنني سعيدة بهذا الانتصار، لا سيما أمام كينوين، والتي تتسم المبارياتُ ضِدها بالصعوبة، ولكن العامل الذهني كان العلامة الفارقة في اللقاء، وأسهم بإنهاء المواجهة لصالحي، إضافةً إلى الدعم الجماهيري، والذي زاد قوةَ المواجهة”.
وفي مباريات فئة “الفردي” في المجموعة “الأرجوانية”؛ تمكنت البيلاروسية أرينا سابالينكا -المصنفة الأولى عالمياً- من تحقيق الانتصار على الصينية شيغ كينوين، وذلك بمجموعتين دون رد، في أولى مباريات البطولة في هذه الفئة، فيما نجحت الإيطالية جاسمين باوليني في الظفر بالمباراة الثانية ضد الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بمجموعتين نظيفتين.
وتستكمل منافسات البطولة اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024، بمباراتين في فئة “الزوجي” ضمن المجموعة “البيضاء”، إذ ستضم الأولى (الكندية غابرييلا دابروفسكي والنيوزيلندية إيرين روتليف) ضد (هاو- تشينغ تشان “تايبيه-الصين” والروسية فيرونيكا كوديرميتوفا)، فيما ستجمع المواجهة الثانية (الإيطاليتين سارة إيراني وجاسمين باوليني) ضد (الأمريكيتين ديزيراي كراوتشيك وكارولين دولهايد).
وستشهد فئة “الفردي” لقاءين في المجموعة “البرتقالية”، حيث ستلعب البولندية إيغا شفيونتيك -المصنفة الثانية عالمياً- ضد التشيكية باربورا كريتشيكوفا، فيما ستواجه الأمريكية كوكو غوف مواطنتها جيسيكا بيجولا.
الجدير بالذكر أن بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس 2024 في الرياض، تعدّ المرحلة الختامية في موسم التنس لموسم 2024، إذ تبلغ جوائز البطولة ما يزيد على 15 مليون دولار أمريكي.
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