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الصندوق السياحي يعزز الابتكار

صحيفة البلادaccess_time2 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       3 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أعلن صندوق التنمية السياحي، عن مشاركته بصفته راعيًا مُمكّنًا في “بيبان24″، أحد أبرز الملتقيات في قطاع ريادة الأعمال والمعني بتمكين البيئة الريادية في المملكة لرواد الأعمال المحليين والعالميين، الذي تنظمه “منشآت”، من تاريخ 5 نوفمبر حتى 9 نوفمبر في العاصمة الرياض، تحت شعار” وجهة عالمية للفرص”.

تأتي مشاركة الصندوق في الملتقى، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار والنمو في القطاع السياحي بالمملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة. ويُتيح جناح صندوق التنمية السياحي فرصًا لزوار الملتقى للقاء ممثلي الصندوق وشركاء المنتجات التمويلية، ومناقشة الأفكار والمشاريع السياحية، إضافة إلى تقديم استشارات متخصصة حول كيفية الاستفادة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، التي يتيحها الصندوق للمهتمين بالاستثمار في القطاع.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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