الصندوق السياحي يعزز الابتكار

البلاد – الرياض

أعلن صندوق التنمية السياحي، عن مشاركته بصفته راعيًا مُمكّنًا في “بيبان24″، أحد أبرز الملتقيات في قطاع ريادة الأعمال والمعني بتمكين البيئة الريادية في المملكة لرواد الأعمال المحليين والعالميين، الذي تنظمه “منشآت”، من تاريخ 5 نوفمبر حتى 9 نوفمبر في العاصمة الرياض، تحت شعار” وجهة عالمية للفرص”.

تأتي مشاركة الصندوق في الملتقى، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار والنمو في القطاع السياحي بالمملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للسياحة. ويُتيح جناح صندوق التنمية السياحي فرصًا لزوار الملتقى للقاء ممثلي الصندوق وشركاء المنتجات التمويلية، ومناقشة الأفكار والمشاريع السياحية، إضافة إلى تقديم استشارات متخصصة حول كيفية الاستفادة من الحلول التمويلية وغير التمويلية، التي يتيحها الصندوق للمهتمين بالاستثمار في القطاع.