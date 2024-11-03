“الأحوال المتنقلة” تقدم خدماتها في (30) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (30) موقعًا حول المملكة, ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز التأهيل الشامل بمدينة الدمام، وللنساء في مستشفى الملك خالد بمحافظة حفر الباطن، وغدًا تقدم الخدمة للرجال في محافظة البيضاء، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مركز الرعاية الصحية الأولية بحي غرناطة بالدمام، وللرجال في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بمحافظة بقيق لمدة يوم واحد لكل موقع، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال والنساء في جامعة اليمامة بمحافظة الخبر لمدة يومين، وللنساء في كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، ومستشفى حفر الباطن المركزي لمدة يوم لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز مستورة لمدة ثلاثة أيام، وفي مركز دغبج، ومركز هدى الشام لمدة يومين لكل منها، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز هدى الشام لمدة ثلاثة أيام، ويوم الأربعاء في مركز مستورة لمدة يومين، وللرجال في مقر الخطوط السعودية بجدة، ويوم الخميس للنساء لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها اليوم للرجال في مركز جرب ، ومدرسة ابتدائية ومتوسطة الملك عبدالعزيز بمحافظة العقيق لمدة يومين لكل منهما، ويوم الاثنين في مدرسة ابتدائية ومتوسطة الغوث بمحافظة العقيق، ويوم الثلاثاء في المعهد العلمي بمحافظة العقيق لمدة يوم لكل منها، وفي مركز كراء لمدة يومين.

وفي منطقة القصيم تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الاثنين للنساء في جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية لمدة يوم واحد، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال مركز العاقر لمدة ثلاثة أيام، وفي دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة عنيزة، وفي إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المذنب لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الرياض خدماتها اليوم للنساء في محافظة عفيف لمدة ثلاثة أيام، ويوم الاثنين للرجال والنساء في مركز واجهة الرياض، ويوم الثلاثاء للرجال في متوسطة وثانوية مركز سنام لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في ملتقى بيبان لريادة الأعمال بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات لمدة أربعة أيام.

وفي منطقة عسير تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في المدينة العسكرية بمحافظة خميس مشيط لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في كلية العلوم والآداب بمحافظة النماص لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز الضميرية بمنطقة المدينة المنورة، وللرجال في محافظة ثار بمنطقة نجران لمدة أسبوع لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.