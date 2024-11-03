الرياضة أخضر الطائرة يسعى للتعويض أمام الكويت في البطولة العربية

الدمام-البلاد

يخوض غداً الاثنين المنتخب السعودي للكرة الطائرة ثاني مبارياته في البطولة الـ 23 للرجال للمنتخبات العربية للكرة الطائرة التي تقام في مملكة البحرين حتى 11 من شهر نوفمبر الحالي عندما يواجه المنتخب الكويتي عند الساعة الـ 4 مساء. يتوقع ان يدخل المنتخب بتشكيلة مكونة من اسعد عزوز وحسن الوثلان وعبدالعزيز هارون وحسين المريط ومحمد عادل وموفق المطيري ويسعى الاخضر لتعويض خسارته امام المنتخب القطري بعدما قدم مستوى جيدا في الشوط الاول الذي كسبه، وتغير مجرى المباراة بعد اصابة اللاعب وسام الجهني حيث لم يستطع إكمال المباراة واجريت له اشعة اثبتت سلامة موضع الاصابة.

وتقام في نفس المجموعة مباراة تجمع قطر والاردن عند الساعة الـ 6.30 مساء