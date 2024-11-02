7 انتصارات للاسطبل الأحمر في منافسات الأسبوع الثالث من موسم سباقات الرياض

الرياض – محمد الجليحي

‎نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع الثالث من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 46 و 47 و 48 أيام الخميس والجمعة والسبت والتي وصلت قيمة الجوائز إلى قرابة المليونين ونصف المليون ريال وتألف كل يوم من اثني عشر شوطًا اختلفت فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، حيث شهد هذا الأسبوع أشواطاً مثيره وجيادً مميزه تنافست بكل قوه وافتتح حفل الخميس الجواد لاف فور سول بأداء مميز على مسافة 1600 متر بشعار الأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال ايدي كاسترو، وانتصر بالشوط الثاني الجواد سير تيتوس لأبناء فهد منير العضياني وبتدريبات فيصل العضياني وبقيادة الخيال راكان العبيد، فيما اختتم حفل الخميس بانتصار الجواد واصب الدرعيه لإسطبل الدرعيه وبتدريبات فيصل المغيدي وبقيادة الخيال محمد النفزي.

‎وفي منافسات يوم الجمعة انتصرت بأولى الأشواط المهره فالة خير لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات غيث الغيث وبقيادة الخيال عادل الفريدي، وفي الشوط الثاني والثالث والرابع كانت بأسم جياد الإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وفي عاشر الأشواط انتصر فيه الجواد سادن صاحب الثلاث سنوات بشعار الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات نيكولاس بكالارد وبقيادة الخيال يوسف الحصين، وفي الشوط الحادي عشر ظفرت به الفرس المميزه مزيونه للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال عادل الفريدي.

واختتم حفل يوم الجمعة بانتصار الجواد الكواكبي للشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال نايف العنزي.

وفي سباقات يوم السبت افتتح الحفل بانتصار المهر البرك للمالك خالد صقر عياد الفرماوي وبتدريبات خالد الفرماوي وبقيادة الخيال ذرب التمياط، وفي رابع الأشواط انتصر المهر ابن العاصي للمالك تركي عبدالعزيز معلا السهلي وبتدريبات هشام عبدالواحد وبقيادة الخيال محمد الدهام، وفي سابع الأشواط حققه الجواد الرجع للمالك عبدالله عوض الأحمري وبتدريبات عبدالله الأحمري وبقيادة الخيال عبدالله الراشد.

فيما اختتم يوم السبت بانتصار الجواد كالكوليشن ابن دباوي للمالك مشعل محسن المطيري وبتدريبات محمد النحاس وبقيادة الخيال احمد الازهري.