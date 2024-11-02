منطقة الجوف تكتسي بالبياض

سكاكا : البلاد

اكتست منطقة الجوف منذ البارحة وصباح اليوم، باللون الأبيض إثر تساقط زخات البرد مع هطول أمطار غزيرة على شمال مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل.

وتتواصل الأمطار الغزيرة مصحوبة بكميات كبيرة من البرد على أنحاء متفرقة من منطقة الجوف منذ الأربعاء الماضي، وارتوت الأرض بالماء وجريان الشعاب، مما يبشر بموسم ربيعي جاذب، حيث تشتهر منطقة الجوف بالنباتات البرية الموسمية خلال فصل الربيع كالخزامى والأقحوان والديدحان وعدد كبير من النباتات العطرية.

وبحسب النظام الآلي للإنذار المبكر التابع للمركز الوطني للأرصاد، لا زالت الفرص مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة على معظم محافظات منطقة الجوف يصحبها رياح شديدة ، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية ، وتساقط البرد ، وجريان السيول خلال الأيام القادمة.