مطبقاني: نهائيات رابطة محترفات التنس تشكّل أهمية لدعم الرياضة النسائية

سابالينكا: سأعمل جاهدةً للحفاظ على صدارة التصنيف

الرياض – هاني البشر

عقدت اللجنة المنظمة لنهائيات رابطة محترفات التنس الجمعة، المؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاق منافسات البطولة، التي تقام في المملكة بتنظيمٍ من الاتحاد السعودي للتنس، وإشرافٍ من وزارة الرياضة، ورعايةٍ من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك بحضور كلٍّ من: أريج مطبقاني رئيس الاتحاد السعودي للتنس، وبورشا آرتشر الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس، ومارينا ستورتي الرئيس التنفيذي لبطولة (WTA)، وغاريني موغوروزا مديرة البطولة.

وأشارت أريج مطبقاني رئيس الاتحاد السعودي للتنس، إلى الرغبة الجامحة، والحماس الكبير لاستضافةِ أول بطولةِ تنس احترافي للسيدات في المملكة العربية السعودية، ولشراكةٍ تمتد لثلاثة أعوامٍ مع رابطة محترفات التنس (WTA)، مما سيكون طريقاً لتحقيق تطلعات السعودية في هذه اللعبة، وجزءاً مهماً من أجل الاستمرار في احتضان منافساتٍ أكبر خلال المرحلة المقبلة.

فيما أوضحت بورشا آرتشر الرئيس التنفيذي لرابطة محترفات التنس، أن الشراكة مع الاتحاد السعودي للتنس ووزارة الرياضة، تدعم رؤية الرابطة في تطوير لعبة التنس، وجعلِها رياضةً عالميةً وشاملة، والسعي نحو رفع مستوى بطولة نهائيات (WTA)، من خلال تعدد الاستضافات في دولٍ مختلفة.

وشدّدت البيلاروسية أرينا سابالينكا -المصنفة الأولى عالمياً- بأنها ستبذل قصارى جهدها؛ للحفاظ على صدارة التصنيف، لا سيما وأن هذا الأمر يعدّ أحد أهدافها الرئيسة، مبديةً سعادتها باللعب في المملكة، وأن تكونَ جزءاً من تطور الرياضة النسائية في المملكة.

وبيّنت البولندية إيغا شفيونتيك -المصنفة الثانية عالمياً- وحاملة لقب البطولة عام 2023م، أنها ستركز في كل مباراةٍ على حدة؛ من أجل الظهور بصورةٍ جيدة؛ سعياً لدعم أهدافها بخطف صدارة التصنيف العام من منافستها سابالينكا.

ووصفت اللاعبة الأمريكية كوكو جوف، استضافة السعودية لنهائيات رابطة التنس 2024 بالرائعة، مبينةً أن زيارتها لمحافظة الدرعية كانت مميزة؛ خاصةً أنها تحمل تاريخ المملكة، وتشكل مزيجاً بين الثقافة والتراث.

وأبدت الصينية شينغ كينوين جاهزيتها لخوص منافسات البطولة، مؤكدةً أن اختلاف الأجواء المحيطة؛ صعّب مهمةً التأقلم، المتمثلة في ارتفاع مستوى الكرة، وأن الجلسات التدريبية المتكرّرة على أرض الميدان؛ أسهمت في الوصول إلى الجاهزية المطلوبة للمشاركة في البطولة بتنافسيةٍ عالية.

جدير بالذكر أن المشاركات في فئتي (الفردي والزوجي) قمن بزيارة المنطقة التاريخية في الدرعية، والتقاط الصور الرسمية للبطولة، إذ ظهرن بأزياءٍ مصمّمةٍ من قبل مصممين سعوديين وعالميين، منهم يوسف أكبر، فيما ستنطلق منافسات البطولة اليوم السبت 2 نوفمبر وتستمر حتى 9 من الشهر ذاته، في الصالة الداخلية بجامعة الملك سعود.