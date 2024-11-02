الرياضة مضر والنور يجتازان المحيط والقارة في انطلاق الجولة السادسة من ممتاز اليد

الدمام-البلاد

تمكن مضر والنور من تحقيق الانتصار، امس الجمعة، في انطلاق مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي (2024-2025)م، حيث تغلب مضر على نظيره المحيط بنتيجة (32-30)، بينما فاز النور على القارة بنتيجة (28-27). ورفع النور رصيده إلى (8) نقاط في المركز الخامس، وبنفس الرصيد يأتي مضر في المركز السادس. وتُستكمل مواجهات الجولة اليوم السبت بإقامة (5) مواجهات، تنطلق (4) منها عند الساعة الـ (4:00) مساءً، حينما يلتقي الترجي مع الخليج على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، والزلفي مع العدالة على صالة نادي الزلفي بالزلفي، والروضة مع الوحدة على صالة نادي الروضة بالأحساء، والأهلي مع الابتسام على صالة وزارة الرياضة بجدة، في الوقت الذي تقام فيه مواجهة الصفا والهدى عند تمام الساعة الـ (6:30) مساءً على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف.