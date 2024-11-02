ليفربول يتخطى برايتون بصعوبة وينتزع صدارة الدوري الإنجليزي

البلاد- جدة
انتزع ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي، بعدما انتفض عقب التأخر بهدف وفاز 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون مساء اليوم السبت.
وجد ليفربول نفسه متأخرًا بهدف سجله فيردي كادوغلو في الدقيقة 14، وسط معاناة كبيرة لأصحاب الأرض في أنفيلد.
لكن في الشوط الثاني، قلص كودي خابكو الفارق في الدقيقة 69، ثم سجل محمد صلاح هدفًا رائعًا بعد ثلاث دقائق فقط عقب هجمة مرتدة سريعة.
ووصل صلاح إلى الهدف رقم 164 في الدوري الإنجليزي، منها هدفان فقط مع تشيلسي، وبات ينفرد بالمركز الثامن في قائمة الهدافين على حساب روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق.
وسيكون الهدف المقبل أمام صلاح هو ملاحقة رقم تييري هنري صاحب المركز السابع، الذي أحرز 175 هدفًا. ويتصدر آلان شيرر القائمة برصيد 260 هدفًا.
واستغل ليفربول خسارة مانشستر سيتي 2-1 أمام بورنموث، لينتزع صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه حامل اللقب.