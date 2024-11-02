طريقة عمل شوربة الجمبري الحارة

وصفة لمحبي الاطباق البحرية والحارة

المقادير اللازمة

جمبري حجم متوسط منظف وغير مقشر

ملح وفلفل

كزبرة وكمون

فلفل اخضر حار مقطع

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

بصلة مفرومة ناعم

ملعقة كبيرة معجون ثوم بالزنجبيل

نصف ملعقة كبيرة سكر

زبدة وزيت

لتر ماء مغلي

كوب كريمة

بصل اخضر مفروم

طريقة العمل

يشوح البصل في السكر والزيت والزبدة حتي يصبح شفاف

يضاف له معجون الثوم والزنجبيل والملح والفلفل والكمون والكزبرة والفلفل الحار

يقلب دقيقتين

يضاف له الجمبري ويقلب حتي يتغير لونه

يضاف له الماء المغلي ويترك ليغلي

يضاف الكريمة والبصل الاخضر وتقلب

ثم تغرف وتقدم