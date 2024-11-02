المرأه صحة و عافية

طريقة عمل شوربة الجمبري الحارة

نيفين عباسaccess_time1 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ       2 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة لمحبي الاطباق البحرية والحارة

المقادير اللازمة

جمبري حجم متوسط منظف وغير مقشر
ملح وفلفل
كزبرة وكمون
فلفل اخضر حار مقطع
2 ملعقة كبيرة معجون طماطم
بصلة مفرومة ناعم
ملعقة كبيرة معجون ثوم بالزنجبيل
نصف ملعقة كبيرة سكر
زبدة وزيت
لتر ماء مغلي
كوب كريمة
بصل اخضر مفروم

طريقة العمل
يشوح البصل في السكر والزيت والزبدة حتي يصبح شفاف
يضاف له معجون الثوم والزنجبيل والملح والفلفل والكمون والكزبرة والفلفل الحار
يقلب دقيقتين
يضاف له الجمبري ويقلب حتي يتغير لونه
يضاف له الماء المغلي ويترك ليغلي
يضاف الكريمة والبصل الاخضر وتقلب
ثم تغرف وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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