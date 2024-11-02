الرياضة بمشاركة الأخضر الشاب.. سحب قرعة كأس أمم آسيا تحت 20 عامًا

البلاد- جدة

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن موعد إجراء مراسم قرعة بطولة كأس أمم آسيا تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في الصين عام 2025، بمشاركة المنتخب الوطني السعودي للشباب. وحدد الاتحاد الآسيوي يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر الجاري، موعدًا لسحب قرعة بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا لكرة القدم. وتشهد بطولة كأس أمم آسيا تحت 20 عامًا مشاركة 16 منتخبًا تم تقسيمهم إلى 4 مستويات، وجاء الأخضر في المستوى الثالث. المستوى الأول: الصين، أوزبكستان، العراق، اليابان. المستوى الثاني: كوريا الجنوبية، أستراليا، إيران، الأردن. المستوى الثالث: السعودية، إندونيسيا، سوريا، قيرغيزستان. المستوى الرابع: قطر، تايلاند، اليمن، كوريا الشمالية. يذكر أن الأخضر السعودي تأهل إلى كأس أمم آسيا تحت 20 عامًا، بعدما تصدر المجموعة الرابعة في التصفيات برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي.