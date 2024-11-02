بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تواصل منافساتها في يومها الثاني

حائل – هاني البشر

استمرت منافسات بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 في يومها الثاني، التي تقام بنسختها الثالثة بمتنزه المغواة للاحتفالات، وذلك وسط حضور جماهيري غفير من عشاق الخيل العربية، حيث تنافست العديد من الخيول للفوز بجوائز التصفيات والتأهل للجولات النهائية اليوم السبت.

وحصد في فئة أفراس عمر ٧-٩ سنوات المركز الأول “أدينا جي” لمربط تايبي، و “بنت ريانه” لمربط الرمز في المركز الثاني، كما حل “موده الخالد” لمزرعة الخالدية ثالثًا، فيما حل “وصايف الدانة” لمربط النجيب رابعًا، و “مليكة العناية” لمربط آل خرصان خامس الترتيب.

وفي نتائج الأفراس أعمار ١٠ سنوات فأكثر حصل “وجدية ل ن ج” لعبدالسلام عبدالرحمن الماجد أولًا و “أف أم ريحانه” لمربط قيصر العرب ثانيًا ، و “ع ج سجايا” لمربط هامات ثالثًا، فيما حصل “بيترا دبليو دبليو” لمربط الهادي رابعًا، وجاء “ارليا” لمربط يو دي خامسًا.

كما جاءت نتائج الأمهار أعمار سنه فئة ( أ ) حصل “مشعل ذا لاين” على الأول من مربط ذا لاين، و “رعد الرمحا ” ثانيا من مربط الرمحا، فيما حصد “كنق أوف دبليو” لمربط العويضة ثالثًا، كما جاء في المركز الرابع “أمير أن أم” لمربط نسايم ، وحل خامسًا “الوليد الطائي” لمربط الطائي.

وفي نتائج الأمهار أعمار سنه فئة (ب) أزهر الباهية لمربط العماد أولًا و”أكرم أن أم” لمربط عز السليمانية ثانيًا، وجاء ثالثًا “تي أف متعب” لعبدالله علي الحازمي، فيما حصل “خطر رحبة” لمربط عز الشمال رابعًا، وحصد ” أم تي بلال” المركز الخامس من مربط البندريات.

أما في فئة أمهار عمر سنتين حصل “ساري الوشم” لمربط ريموند علي المركز الأول و “أس كي خليفة” لعبدالله بن نبيل العلولا ثانيًا، وحل ثالثًا “كي اتش سكاب” لشركة أبناء مبارك الخالدي، ورابعًا شقران العريب لمربط بن سمار، فيما حل خامسًا “الفي” لسعود بن بادي المطيري.

وجاءت نتائج الفائزين في الأمهار أعمار ٣ سنوات “كرم الباهية” لمربط الصياقل، وثانيًا “دواس السيد” لمربط السيد، فيما حل “أم زد مهلهل” لمربط ريموند ثالثًا, “واي بي هيتم” لعبدالاله خالد صافي رابعًا، وجاء في المركز الخامس “الك الكتريك” لرضا رضوان رشدي السعودي.

وحصد “وجيه الجاسمية” لسامي بن علي الغامدي المركز الأول في فئة الفحول من ٤-٦ سنوات و “سينان آر أيه آر” لمربط قيصر العرب ثانيًا، و “دي رماش” لمربط عز الأصايل ثالثًا، و “أم أس رماش” لمربط جمرة رابعًا، وفي المركز الخامس “مميز الجاسمية” لعلي بن عبدالله الحنزاب.

وفي نتائج الفائزين في فئة الفحول عمر ٧-٩ سنوات حصل على الأول “ورد البراري” لعبدالرحمن بدر الحميد، والمركز الثاني “دي رواج ” لمربط الزايد ، والمركز الثالث “مقداد الهواجر” لمربط اليورو ، وحل بالمركز الرابع “فارس ل ن ج ” لمربط عز الشمس، وخامسًا “معروف البستان” لمربط البندريات.

وحقق” شكار بيجاسوس ” لمربط شاهر على المركز الأول في فئة فحول أعمار عمر ١٠ سنوات وما فوق وحصل “مجلاد الثالث” لمربط دوسر على المركز الثاني، فيما حصد المركز الثالث “سندان أم اس” لمربط الهادي، كما حصل على المركز الرابع “بتار الثاني” لمربط درة الأمل، وحصد “جست اوف قلوري” المركز الخامس لمربط يو دي.